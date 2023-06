Putin contro i gay: l’omosessualità in Russia sarà etichettata come “malattia mentale”

125 Visite

La stretta contro le persone che appartengono alla comunità Lgtbq+ in Russia si fa sempre più forte. Nel Paese doove è reato anche solo parlare pubblicamente di temi legati all’omossessualità o alla trasizione di genere, si è discusso di un nuovo provvedimenti che prevede che chi non ha un orientamento eterosessuale venga trattato come pazienti affetto da una “malattia mentale”. A questo scopo, per volere dello stesso presidente Vladimir Putin, la Duma ha dato il via alla creazione di un istituto che si occupi di ricerca sul “comportamento sociale” per studiare gli individui gay e transgender. La notizia è stata diffusa da Novaya Gazeta, quotidiano russo considerato dal Cremlino come dissidente, tanto che la redazione è stata costretta spostarsi fuori dai confini nazionali per evitare le vessazioni del regime.













