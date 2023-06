Clan dei Casalesi, un milione di euro per uccidere il pm Milita

236 Visite

La camorra dei Casalesi puntava ad uccidere il magistrato Alessandro Milita. Ma l’attività di indagine e il successivo arresto a carico di chi doveva compiere il delitto ha evitato che si compisse il piano. A rivelare la notizia, mai resa pubblica, è stato ieri Giovanni Conzo, per anni pm antimafia a Napoli e oggi procuratore aggiunto alla Procura di Roma. L’episodio è stato reso noto nel corso del convegno organizzato dalla presidente della Commissione regionale speciale Anticamorra e Beni Confiscati sul tema “Il contrasto alle organizzazioni criminali e camorristiche: la disarticolazione del clan dei Casalesi e il modello Caserta”,

Il progetto di eliminare uno dei pm del pool che indagavano sul clan dei Casalesi fu riferito ai magistrati da un collaboratore di giustizia. «Durante l’interrogatorio di Francesco Della Corte, che aveva compiuto trenta omicidi – ha ricordato Conzo – un ufficiale di polizia giudiziaria mi dice “dottore, lui vuole dirvi alcune cose ma non ha il coraggio di narrarvele”. Io insisto e dico che deve dirmi tutto perché i collaboratori sono obbligati a riferire tutto ciò che sanno. E così, dopo un po’ di titubanza, il collaboratore rivelò che un grosso imprenditore che gestiva rifiuti in provincia di Caserta aveva offerto 500mila euro per uccidere il collega Milita» (ieri presente al convegno, ndr) .

Il pentito rifiutò «perchè non si poteva uccidere un magistrato altrimenti si sarebbe attirata l’attenzione di tutte le forze dell’ ordine sui Casalesi. Ma dopo un po’ di tempo l’ imprenditore ritornò all’ attacco offrendo al killer un milione di euro per fare l’omicidio. «Della Corte accettò, ma poco prima di mettere a segno il raid venne arrestato», ha concluso Conzo.

Fonte Il Mattino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS