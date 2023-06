Maturità 2023: Quasimodo, Moravia, Piero Angela, Belpoliti, Chabod. Ecco le proposte

58 Visite

Gli studenti hanno scelto la traccia della prima prova di maturità 2023 da affrontare, tra le sette proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le analisi del testo potrebbero non essere di semplice svolgimento: la poesia di Quasimodo parla di come l’uomo sia in grado di dare vita ad oggetti che, come stelle nel firmamento, illuminano e arricchiscono il mondo. Tuttavia, alcuni lettori vedono in questa poesia anche un intento polemico, poiché l’uomo si concentra sulla realizzazione di nuove creazioni e sulla scoperta di nuovi mondi, senza preoccuparsi di migliorare la condizione del mondo in cui vive. Mentre il brano in prosa viene da Gli indifferenti, di Moravia, autore a cui non viene dedicato tantissimo tempo nell’ultimo anno. Tra le grandi sorprese di quest’anno: l’omaggio a Piero Angela (tipologia B2) e la lettera degli intellettuali per la reintroduzione degli scritti alla maturità dell’anno scorso.

8.30 – Prime indiscrezioni da Repubblica e il Corriere:

7.30 – Primi assembramenti di maturandi davanti alle scuole. Tra i ragazzi girano i nomi del totoesame: Calvino, Svevo, D’Annunzio, pensiero politico di Manzoni, un tema sull’intelligenza artificiale. Lo dicono anche i dati su Studenti.it: i contenuti più scaricati sono su questi argomenti.













