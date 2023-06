Marano, Izzo risponde ai “filosofi” social. “Lo ribadisco: saremo all’opposizione, no all’inciucio con Morra”

140 Visite

Carissimo Direttore, mi coglie l’obbligo di chiarire la mia posizione e quella della mia coalizione riguardo la nostra azione politica all’interno del nascente Consiglio Comunale per le voci filtrate attraverso i social. La nostra posizione all’interno del Consiglio Comunale sarà quella di una opposizione costruttiva se ci verranno proposti atti che andranno all’indirizzo della risoluzione dei tanti problemi che attanagliano la città , dura se si continuerà a giocare sulla pelle dei cittadini e a offendere e vilipendere il territorio. Poi Direttore ricorderai e ricorderanno i cittadini che della coerenza la nostra coalizione ne ha fatto vangelo, dicendo tanti No che hanno prodotto il loro effetto, non apparentandosi con nessuno al ballottaggio avente come interlocutori soltanto i cittadini. Inoltre ,cosa di non poco conto bandendo l’inciucio politico atto dispregiativo nei confronti dei cittadini -elettori. Le elezioni che sono la linfa vitale della Democrazia ci hanno consegnato al ruolo di opposizione e quello faremo con serietà e coerenza, nel più grande rispetto per gli oltre 6000 cittadini che ci hanno votato e di tutti quelli che credono ancora in una politica “fulcro” dei valori di coerenza e dignità. Direttore, la ringrazio per la sua sempre attenta, chiara e puntuale informazione alla cittadinanza.

Michele Izzo Consigliere Comunale coalizione Izzo Sindaco













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS