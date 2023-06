Francesco suicida a 14 anni: l’ombra della sfida social

Avrebbe compiuto 14 anni a luglio Francesco, di Montoro, un vasto centro abitato tra Avellino e Salerno. «Salgo un attimo in camera, ritorno subito», ha detto ai suoi l’altro ieri sera intorno alle 21,30. Ma dal piano superiore della villetta di Borgo di Montoro non ha fatto più ritorno. È stata la madre a ritrovarlo. Una scena terribile: Francesco aveva una cintura stretta al collo legata alla ringhiera delle scale. Gli inquirenti indagano per una possibile sfida social che avrebbe indotto il minore a compiere l’estremo gesto.