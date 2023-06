Morte Berlusconi, la lettera di Erdogan: “La Turchia gli deve tanto, ci lascia un grande politico e un amico”

Il nostro primo contatto con il mio caro amico Berlusconi è avvenuto dopo le elezioni del 3 novembre 2002. Quando il nostro partito AK è salito al potere, siamo stati banditi dalla politica a causa di una poesia che abbiamo letto. Sebbene il Partito, di cui ero il Presidente, sia uscito vittorioso dalle elezioni, il nostro diritto di fare politica è stato illecitamente precluso.

Mentre qualcuno in Turchia cercava di far sembrare normale questa stranezza, Berlusconi è stato il primo al mondo a opporsi. Il mio amico Berlusconi ci ha chiamato e si è congratulato con noi per la nostra vittoria elettorale; ha dichiarato che il nostro divieto politico era inaccettabile e ci ha invitato nel suo Paese come Primo Ministro italiano.

Abbiamo incontrato Berlusconi a Roma, abbiamo avuto un’ampia discussione dalle relazioni Turchia-Italia fino alle questioni dell’Unione Europea. Il mio amico Berlusconi ha detto: “Adesso sei a casa del tuo migliore amico in Europa. Chiamerò i miei amici primo ministri nell’Ue e fungerò da tuo avvocato”. Durante il suo mandato, ha sempre sostenuto il nostro Paese nel processo di adesione all’Ue. La posizione forte e l’atteggiamento leale del mio caro amico hanno giocato un ruolo decisivo nella data del negoziato per la piena adesione.

Abbiamo avuto rapporti davvero proficui, sinceri e amichevoli con Berlusconi come i due primi ministri. Abbiamo approfondito le relazioni Turchia-Italia in ogni campo e consentito loro di raggiungere il livello più alto della storia. La partnership Turchia-Italia ha anche compiuto progressi significativi nel settore della difesa. Con la firma del contratto per l’elicottero Atak, Berlusconi ha fornito un serio supporto al nostro progetto Blue Stream Natural Gas Pipeline.

Berlusconi, che abbiamo incontrato frequentemente in organizzazioni internazionali come Nato, G-20, G-8, Vertice della Lega Araba, Vertice sulla Sicurezza Nucleare, e che abbiamo ospitato molte volte in Turchia, era una persona che rendeva giustizia al concetto di “amico”. Al di là della nostra amicizia personale, era uno statista che amava e rispettava la nostra Nazione e dava grande valore alla Turchia.

Dopo che Berlusconi ha lasciato l’incarico, abbiamo sempre mantenuto i nostri legami umani. Lo abbiamo incontrato molte volte in occasione delle partite di calcio in Turchia e in diversi paesi. La testimonianza del mio amico Berlusconi al matrimonio di mio figlio nel 2003 ha un posto speciale nella nostra storia personale. Non abbiamo mai dimenticato questa gentilezza. Il signor Berlusconi ci ha anche onorato di essere tra i leader che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione, che abbiamo tenuto in onore della mia elezione a Presidente della Repubblica nel 2018.

Il signor Berlusconi è stato un politico davvero speciale con il suo atteggiamento unico e le sue conquiste in diversi campi, dal mondo degli affari alla politica. Credo che Berlusconi, che ha dominato la politica italiana per molti anni, abbia lasciato un segno indelebile. Quando ho saputo della notizia della morte del mio caro amico Silvio Berlusconi, con il quale abbiamo lavorato per tanti anni, ho provato una grande tristezza. In segno della nostra amicizia, ho inviato il mio ministro degli Esteri e portavoce del partito a rappresentarci al funerale. Sarà sempre ricordato come un vero amico con i bei ricordi che ha lasciato in noi. Condivido di cuore il dolore della famiglia e dei cari di Berlusconi e, a nome del mio Paese e della mia nazione, esprimo le mie condoglianze.