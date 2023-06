Lettere al direttore. Io, divorziata da anni e ancora vittima di violenza psicologica

259 Visite

Caro direttore, sono una donna divorziata da tantissimi anni. Ma ancora oggi, purtroppo, subisco minacce e non mi si dà la possibilità di vedere i miei figli. Subisco, ancora oggi, la violenza psicologica di un uomo che ho già denunciato. Non parlo solo per me, ma per tante altre donne che vivono nella mia stessa condizione. Le scrivo nella speranza che lei possa pubblicare queste poche righe, frutto della disperazione e dell’angoscia di una madre che vorrebbe poter condurre, come tante altre, una vita normale. Lo Stato non ci abbandoni, le istituzioni ci stiano vicine, ci diano il giusto sostegno per continuare a sperare.

Carla (Marano)













