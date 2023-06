La voce del cittadino. Marano, l’autolavaggio dietro casa: rumore infernale, siamo tappati in casa. A chi rivolgerci?

55 Visite

Gentile direttore, arriva l’estate e, come ogni anno, siamo tappati in casa a causa del forte rumore che proviene dagli autolavaggi. Ho segnalato la cosa più volte, ma mai nessuno se ne è realmente interessato. Nasce il comitato No fly zone e per noi che viviamo nei pressi dei autolavaggi nessuno ci tutela, le sembra legale tutto ciò? Inquinamento acustico ed ambientale al massimo? In linea d’aria abito a 10 metri da un autolavaggio ed è praticamente e’ come averlo in casa. A chi ci si può rivolgere per il controllo delle emissioni acustiche?

Filippo (Marano)













