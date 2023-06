Cartelle esattoriali, multe e avvisi solo all’indirizzo Pec: ecco cosa cambia per chi aderirà al servizio

234 Visite

Arriva l’indice nazionale dei domicili digitali. Si chiama Inad ed è una sorta di “pagine gialle” delle email: tutti i cittadini (e non solo i professionisti per cui la norma era già in vigore) potranno registrare il proprio domicilio digitale, associato a un indirizzo Pec, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica amministrazione, relative per esempio a rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta, accertamenti e multe. Risultato? Dal 6 luglio prossimo, quando l’indice sarà consultabile, le Pa prima di inviare una raccomandata dovranno verificare preventivamente se il cittadino abbia indicato un recapito certificato su Inad. E in tal caso la comunicazione con valore legale dovrà essere inviata digitalmente all’indirizzo indicato. «Si tratta di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa, con un risparmio significativo di tempi e costi», ha sottolineato il sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti.

E ancora. «Il domicilio digitale, insieme alla piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici, ci consentirà di compiere un passo avanti fondamentale per la digitalizzazione del Paese e la semplificazione» ha aggiunto il sottosegretario.













