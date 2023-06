Berlusconi, funerali di Stato mercoledì in Duomo a Milano

115 Visite

Si svolgeranno mercoledì 14 giugno, alle 15, nel Duomo di Milano e saranno presieduti dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all’età di 86 anni all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Berlusconi era tornato al San Raffaele venerdì 9 giugno, dopo il precedente ricovero di 45 giorni terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava la compagna di Berlusconi Marta Fascina.

Nell’impresa

Imprenditore di successo in campo immobiliare (con la nascita nel 1968 di Edilnord, che costruì Milano 2), bancario, assicurativo e finanziario, e poi in quelli dell’editoria, della pubblicità, della comunicazione (con la prima tv privata, TeleMilano, futuro Canale 5) e della grande distribuzione, acquisendo prima il gruppo Standa e poi i Supermercati Brianzoli. Fondò Fininvest (nel 1975) e Mediaset (nel 1993).

Nello sport

Lunga e fruttuosa la sua esperienza di dirigente sportivo. Da proprietario e presidente del Milan, ha conquistato 29 trofei in 31 anni (1986-2017). Negli ultimi anni, insieme ad Adriano Galliani, aveva rilevato la proprietà del Monza, conquistando la Serie A.

In politica

Sul fronte politico, dopo il sostegno al Partito socialista italiano di Bettino Craxi, nel gennaio 1994 fece la sua “discesa in campo”. Alle successive elezioni, nel marzo 1994, il Cavaliere si affermò con Forza Italia e guidò la sua prima esperienza al governo, sostenuto da una coalizione con Lega Nord e Alleanza Nazionale, fino a fine anno. Tornò poi a Palazzo Chigi dopo le vittorie nelle elezioni del 2001 e del 2008.

Eletto per la prima volta al Senato nelle elezioni del 2013, l’1 agosto di quell’anno venne condannato in via definitiva dalla Cassazione per frode fiscale, nell’ambito del “Processo Mediaset” iniziato circa otto anni prima. Il 4 ottobre successivo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato votò a favore della decadenza di Berlusconi da senatore per effetto della cosiddetta “legge Severino”. Il 12 maggio 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Milano lo riabilitò dalla pena a cui era stato condannato, rendendolo candidabile una volta decaduti gli effetti della legge Severino che per sei anni prevedevano la sua esclusione dalla vita pubblica. Per questo, nel 2019 si candidò e venne eletto al Parlamento europeo, carica dalla quale si era dimesso per ritornare a Palazzo Madama a seguito delle elezioni dello scorso settembre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS