Sant’Antimo, un rosario di palloncini bianchi accoglie l’uscita della bara di Giulia

Un lungo e commosso applauso e il volo di centinaia di palloncini bianchi. Così è stata accolta l’uscita della bara di Giulia Tramontano dalla chiesa nella quale oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali, a Sant’Antimo in provincia di Napoli. Per volontà della famiglia, i funerali sono stati celebrati in forma strettamente privata nella parrocchia di Santa Lucia. La cerimonia è stata presieduta dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, e dal parroco don Salvatore Coviello. Sui manifesti funebri è stato aggiunto anche il nome di Thiago, il bimbo che la ragazza portava in grembo, al settimo mese di gravidanza quando è stata uccisa a Senago, in provincia di Milano, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Ai lati dell’ingresso della chiesa sono stati posti i gonfaloni dei Comuni di Sant’Antimo e di Senago.