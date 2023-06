Marano, ennesimo e grave incidente in via Lazio. Indagini in corso, Fabio è in condizioni critiche

1.042 Visite

Un altro incidente sulle strade di Marano. All’ospedale, in gravissime condizioni, è finito Fabio, un giovane di 38 anni, originario di Villaricca ma residente a Marano. L’uomo lotta tra la vita e la morte. Ricoverato in rianimazione all’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è arrivato in codice rosso, è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici: il centauro ha riportato un brutto trauma cranico e toracico. L’incidente è avvenuto sabato attorno alla mezzanotte nel centro di Marano, all’incrocio fra via Lazio e via Salvatore Nuvoletta, proprio di fronte ai cancelli della caserma dei Carabinieri. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti sul posto, lo scooter, un Beverly, proveniva da via Baracca in direzione via Lazio, quando arrivato all’incrocio con via Salvatore Nuvoletta, si è scontrato con una Fiat Panda proveniente dalla direzione opposta. Nell’impatto con l’auto, il centauro è stato sbalzato dalle due ruote ed è finito a terra violentemente rimanendo sull’asfalto in stato di incoscienza. Non è chiaro se il giovane indossasse il casco protettivo, resta il fatto che ha riportato lesioni alla testa. A terra, a poche centinaia di metri di distanza dall’impatto, è stato trovato solo il suo smartphone. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che, resisi subito conto della gravità delle sue condizioni, lo hanno immediatamente ricoverato in codice rosso. Non destano invece preoccupazioni le condizioni dell’automobilista, un 34enne originario di Mugnano che è solo sotto choc emotivo. Sul caso stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile di Marano. Impossibile per ora stabilire la dinamica del sinistro e stabilirne le cause. I carabinieri sono già a lavoro. Dai primi accertamenti sembra che il mezzo non fosse coperto da assicurazione e che il ferito è in possesso di patente di guida non idonea per la cilindrata del suo scooter. I carabinieri, inoltre, dovranno anche stabilire se l’auto condotta dall’uomo di Mugnano era intenta a svoltare a sinistra per immettersi in Via Salvatore Nuvoletta. Per ora hanno provveduto ad acquisire tutte le immagini provenienti dalle telecamere della zona e avviato le prime indagini. I carabinieri dovranno anche accertare lo stato psicofisico dei due conducenti, così come prevede la legge in caso di incidente con vittime o feriti gravi. A prescindere dall’esito, i veicoli coinvolti nello scontro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Intanto l’incrocio fra via Lazio e Via Nuvoletta, è stato già teatro di altri incidenti stradali. Analoghi episodi si sono registrati all’intersezione tra via Baracca e via Che Guevara nonché sulle arterie di Via Falcone e Via San Rocco. Incidenti perlopiù gravi e con vittime, spesso causati dall’alta velocità, dalla mancata precedenza e dall’inosservanza e rispetto del codice della strada.

