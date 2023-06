Scuola e allergie alimentari. Ci scrive Giusy: “Voglio ringraziare pubblicamente la Walt Disney di Qualiano”

98 Visite

Gentile direttore, sono Giusy e sono la mamma di un bambino di 4 anni e mezzo: si chiama Manuele C., e purtroppo, è affetto da un’allergia alimentare che ci limita non poco nella vita quotidiana. Il problema più grande lo stiamo riscontrando con le scuole, molte delle quali che ho girato non lo accettano per non prendersi la responsabilità e alzano le mani di fronte a tale problematica.

Io oggi voglio ringraziare pubblicamente la scuola Walt Disney di Qualiano che è stata l’unica finora ad accettare mio figlio nonostante la difficoltà con la sua allergia.

E vorrei chiederle scusa se in un altro articolo, a causa di una foto, è stato interpretato male il messaggio.

Se ho ritirato mio figlio dalla Walt Disney è stato per una mia paura e per problemi miei personali ma la Walt Disney, con la direttrice Silvana, è stata l’unica ad accogliere a braccia aperte mio figlio e a rassicurarmi.

La ringrazio pubblicamente e le porgo le mie scuse se l’ho offesa senza volerlo

Non era mia intenzione anzi la ricorderò sempre per non aver rifiutato mio figlio

Grazie mille

Giusy













