M5S Campania: “La dynasty di De Luca è al tramonto”

I consiglieri Cammarano, Ciampi e Saiello: “Il rinnovamento è fondamentale per costruire un percorso comune in vista delle regionali”

“La scelta di Elly Schlein di mettere da parte De Luca jr segna l’inizio della fine della dynasty paterna. Il rinnovamento in atto nel PD è condizione essenziale per confrontarci e costruire un percorso comune per le regionali. La parabola del potere di Vincenzo De Luca, che in questi anni ha dimostrato tutta la sua incapacità amministrativa, è ormai al tramonto. Alle prossime elezioni il governatore, con oltre mezzo secolo passato fra incarichi di partito, ruoli elettivi e di governo, avrà ormai esaurito la sua credibilità. Le macerie prodotte in questi anni apparterranno presto alla storia passata. Quella a cui consegneremo anche De Luca”. Dichiarano i consiglieri regionali Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.













