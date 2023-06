San Carlo: Rastrelli (FdI), giusto dedicare spazio alla memoria di Paolo Isotta

39 Visite

“Napoli è ancora in debito con la figura di uno dei suoi figli più illustri, Paolo Isotta, eccelso musicologo ed uomo di straordinarie cultura e sensibilità. Solo per una colpevole sciatteria, quando non anche per una miserevole attività di interdizione, si è potuto finora ignorare il suo valore, suggellato dalla medaglia d’oro di benemerito della cultura e dell’arte”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni.

“Con il nuovo corso del Teatro San Carlo, fortemente voluto dal ministro Sangiuliano – aggiunge Rastrelli -, la Città potrà finalmente onorare questo debito”.

“Bene dunque l’iniziativa dell’associazione Polo Sud, e del suo presidente Amedeo Laboccetta, perché in suo ricordo venga intitolato a Paolo Isotta uno spazio all’interno del Massimo napoletano”, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.













