Marano, rete idrica: installate due nuove pompe agli impianti C1 e Pendine

I disagi dei giorni scorsi erano dovuti – secondo quanto comunicato dal Comune – ad importanti interventi di efficientemento della rete idrica cittadina. Tali interventi sono il frutto del lavoro di programmazione messo in campo negli ultimi anni e che ha determinato l’investimento di cospicui fondi per affrontare in maniera decisa l’annoso problema idrico sofferto dal territorio maranese. Gli ultimi interventi messi in campo dall’ufficio tecnico dell’ente si sono conclusi con l’istallazione di due pompe di ultima generazione agli impianti di sollevamento C1 e Pendine. Si tratta di lavori importanti per garantire un servizio adeguato su tutto il territorio. La straordinarietà degli interventi ha richiesto il distacco totale degli impianti per consentire alle squadre di operai di intervenire a regola d’arte.













