Dialogo sulle istituzioni con il Deputato Matteo Richetti, Piero Sabbarese e Ciro Buonajuto

Venerdì 9 maggio nuovo appuntamento con il festival della cultura e della politica. Alle ore 17:30 al MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, il Deputato Matteo Richetti presenterà il suo libro “Presidente non avrà la mia fiducia”.

Partendo dal suo discorso con cui nega la fiducia al governo Conte, nel libro l’autore ripercorre le tappe del suo dissenso politico, iniziato con il ritiro dalle primarie del Partito Democratico, fino alla nuova alleanza con Carlo Calenda che ha dato vita al partito Azione.

Attualmente capogruppo alla Camera per Azione, Richetti dialogherà sullo stato di salute delle istituzioni italiane insieme a Piero Sabbarese, Consigliere Comunale e ideatore della kermesse, e Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano.

Attraverso un viaggio nelle realtà più coraggiose ed evocative del Paese, il libro descrive le proposte politiche e programmatiche per non rassegnarsi all’idea che «in Italia funziona così», ponendo le basi per la chiamata a una nuova stagione di impegno politico e sociale, capace di unire i bisogni dei più deboli e la ripresa economica italiana.

Ad introdurre la giornata sarà Emiliana Dorio, Consigliere Comunale di Ercolano. Seguiranno i saluti istituzionali di Luigi Simeone, Presidente del Consiglio Comunale di Ercolano, e Assia Riccio, Consigliere Comunale di Ercolano.













