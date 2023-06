129 Visite

Il ministro dell’Istruzione, intervenendo al question time in Senato sul tema della violenza nelle scuole, ha detto che bisogna “porre particolare attenzione alla personalità del singolo”, affinché “viva il suo processo di crescita senza che questo generi condizioni conflittuali”. E ha aggiunto: “Rafforziamo il sostegno psicologico per chi manifesta particolare disagio”.

“Bisogna porre particolare attenzione alla personalità del singolo, che viva il suo processo di crescita senza che questo generi condizioni conflittuali – insiste Valditara – e bisogna rafforzare il sostegno psicologico per chi manifesta particolare disagio”. Insomma, altro che punire e umiliare per far crescere i giovani. “Servono soluzione di sistema e non episodiche – aggiunge il ministro – Per intervenire in maniera efficace bisogna avere un quadro preciso del fenomeno, perciò abbiamo avviato il tavolo di lavoro sul bullismo a scuola e la realizzazione di una banca dati sulle violenze. Anche il docente tutor può dare un contributo importante, la personalizzazione del percorso è strategica”.













