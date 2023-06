“Scarlatti per Tutti”, concerto alla chiesa dei SS. San Marcelino e Festo

Martedì 6 giugno 2023 alle ore 19.00, nella bella cornice della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), torna l’appuntamento della “Scarlatti per Tutti”, concerto dell’Orchestra amatoriale della Comunità delle Orchestre Scarlatti, attualmente composta da studenti, impiegati, docenti, professionisti, tutti musicisti per puro diletto, riuniti dal piacere di far musica insieme e condividerla.

I musicisti amatoriali della “Scarlatti per Tutti”, diretti da Bruno Persico, poliedrica figura di pianista, compositore e orchestratore, proporranno un programma vario, spaziante dal ‘600 di Henry Purcell a inediti dello stesso Persico in suggestivo crossover tra classico e jazz, passando per Mozart, Sibelius, P. Warlock e altri ancora. Un appuntamento con il ‘benessere’ dell’ascolto.

Biglietti (Euro 5,00) al link: https://www. azzurroservice.net/biglietti/ scarlatti-per-tutti-hnhn-bhn/# .ZHikq-_P0dU e presso i punti vendita ticketonline.

Al botteghino di San Marcellino da un’ora prima del concerto.