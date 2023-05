GIUGLIANO: Carabinieri arrestano 54enne sorvegliato speciale contiguo al clan Mallardo

65 Visite

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno Pasquale Granata, 54enne di Qualiano vicino al clan “Mallardo”.

E’ stato sorpreso in via Santa Maria a Cubito, nel comune di Giugliano in Campania, nonostante il provvedimento applicato gli imponesse di non oltrepassare i confini di Qualiano.

Granata era in auto e non era stato autorizzato. Ora è ai domiciliari, in attesa di giudizio.

GRANATA PASQUALE NATO GIUGLIANO IN CAMPANIA 14.02.1968













