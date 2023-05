Marano, operaio ditta rifiuti investito in retromarcia da un collega: condotto in ospedale, lievi ferite

588 Visite

Un operaio della ditta che opera per la raccolta rifiuti, secondo il racconto di diversi testimoni, è stato investito da un suo collega in retromarcia. Si tratterebbe di camion piccolo. L’ambulanza è giunta sul posto, l’operaio non sarebbe in pericolo di vita: qualche ferita ed escoriazioni, sempre secondo le primissime ricostruzioni. I fatti all’altezza di via Annunziata-via Roma. Anni fa un dipendente, come tutti ricordano, perse la vita in un’analoga vicenda. Ripetiamo: sono le prime informazioni assunte, seguiranno aggiornamenti e maggiori chiarimenti.













