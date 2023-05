Mugnano, continua il lavoro dell’amministrazione Sarnataro per la stesura del preliminare del Puc

120 Visite

Continua il lavoro dell’amministrazione Sarnataro per la stesura del preliminare del Puc. Ieri mattina, in aula consiliare, si è tenuto un primo incontro con il responsabile scientifico dell’università Vanvitelli, Professor Gianluca Cioffi, che insieme al suo dipartimento e agli uffici comunali stileranno l’importante documento. Alla riunione hanno partecipato il vicesindaco con delega all’urbanistica, Avv. Anna Iorio, diversi tecnici, consiglieri comunali e l’Associazione N’azione Napoletana. Le linee guida da cui prenderà vita il Puc sono la riqualificazione del centro storico, il parco agricolo e lo sviluppo delle attività produttive lungo la circumvallazione esterna. Entusiasta il sindaco Luigi Sarnataro: ” Quello di ieri mattina è stato solo il primo di una serie di incontri che faremo con tutta la cittadinanza, così che la stesura di questo documento possa essere il più partecipato possibile e anche chi mastica poco l’argomento avrà modo di capire effettivamente cosa si intende realizzare per questa città. Mi preme ringraziare il vicesindaco Anna Iorio per il lavoro svolto. Il Puc è uno strumento fondamentale per i nostri territori, che andrà completamente a ridisegnare il volto della nostra città e la sua storia. Andremo finalmente a preservare un’ampia area verde del nostro territorio, così come voleva il compianto sindaco Maurizio Maturo e così come era previsto nel nostro programma di governo. Una sfida importante, che affrontiamo con la giusta grinta, lavorando sempre per lasciare ai cittadini un territorio vivibile e che guarda al futuro “.













