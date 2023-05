Amministrative Marano, Per le persone e la comunità: “Abbiamo gettato un seme per il futuro”

76 Visite

GRAZIE MARANO!

Ringraziamo i 1007 elettori che con fiducia hanno votato la nostra lista e, più in generale, tutti i cittadini di

Marano che sono andati a votare.

Un risultato importante, frutto di un’azione sul territorio cittadino del nostro circolo, iniziata meno di un anno fa.

Ringraziamo il candidato sindaco Luigi Zavarone, che ha raccolto 990 preferenze; tutti i 24 candidati che con passione e sacrificio si sono impegnati in questa campagna elettorale contribuendo a questo straordinario risultato per una forza nuova del panorama politico cittadino; il circolo intero che ha lavorato dietro le quinte per offrire il sostegno tecnico e burocratico necessario.

Marano ha bisogno di sempre più partecipazione che parta dal basso per risanare questa nostra terra martoriata.

Se possibile, il riscontro elettorale ci responsabilizza ancora di più e ci spinge con orgoglio e rinnovato fervore ad essere sempre più presenti sul territorio mettendo in gioco l’impegno personale e le competenze professionali.

Il risultato ottenuto, ben al di sopra di liste storicamente radicate nel tessuto politico cittadino e nazionale, considerata la nostra prima tornata elettorale, conferma la fiducia che, chi ci conosce, ripone in noi e nell’alto profilo etico morale che ci ha contraddistinto nei nostri lunghi anni di impegno sociale sul territorio.

Questo, quindi, è solo il primo passo da cui partire per programmare, proporre e mettere in atto azioni, assieme ai tutti i cittadini che vorranno aiutarci, per poter sempre più influire positivamente sul futuro della nostra città.

Il seme di “Per le persone e la Comunità” è stato piantato ed oggi più di ieri sappiamo che darà frutto.

Ancora grazie

Il circolo PER di Marano













