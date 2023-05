Amministrative Marano, anomalie durante le operazioni di voto? Si tratta perlopiù di timbri non apposti ad alcuni fogli

182 Visite

Anomalie durante le operazioni di voto? Dopo la convocazione dei presidenti di seggi, qualcosa di semiufficiale è venuto fuori: si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, della mancata apposizione dei timbri sui fogli (bianchi dati dal Comune ai presidenti) in cui vengono riportate le preferenze dei consiglieri. La maggioranza dei presidenti non lo avrebbe fatto perché non informati su tale necessità. Nulla che possa, però, almeno questi i primi rumors e sentori, inficiare l’esito elettorale. Ci sono anche errori di trascrizione dei voti in alcune sezioni, ma si tratta di casi minoritari. Si attendono, ad ogni modo, ulteriori sviluppi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS