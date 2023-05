Amministrative Marano, la commissione elettorale delibera ufficialmente l’ammissione al ballottaggio di Izzo e Morra. Verbali inviati in prefettura

139 Visite

Il giallo è stato definitivamente chiarito: i presidenti di seggio, convocati d’urgenza stamani presso gli uffici della municipale, hanno spiegato il motivo della mancata opposizione dei timbri su alcuni fogli incollati ai verbali di gara. Dopo gli opportuni controlli, sulla scorta dei chiarimenti forniti dai presidenti, la commissione elettorale ha deliberato l’ammissione al turno di ballottaggio per i candidati sindaco Matteo Morra e Michele Izzo. Il verbale è stato inviato in prefettura. L’ufficio elettorale centrale e la polizia municipale di Marano ringrazia tutti i presidenti per la fattiva collaborazione.

Voti finali: Morra 5942. Izzo: 5099. Dati ufficiali.













