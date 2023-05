Riceviamo e pubblichiamo. Traffico aereo su Napoli nord. Porcelli e Di Fenza parteciparono all’audizione. Cosa fecero allora?

158 Visite

Gentile Direttore, abbiamo letto i suoi articoli relativi al traffico aereo spostatosi su Napoli nord e, in seguito, le dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza. Premesso che il giorno 13 marzo 2023 si è tenuta un’audizione, voluta dal Presidente della IV commissione consiliare permanente Trasporti del consiglio regionale della regione Campania, onorevole Luca Tascone, avente all’ordine del giorno “PROBLEMATICHE SULL’AEROPORTO DI CAPODICHINO SITO IN NAPOLI”.

Nello specifico l’audizione verteva sul nuovo piano di volo attivato dall’autorità aeroportuale di Napoli inerente il cambio di rotta degli aerei da e per Napoli che libera in gran parte il cielo di Napoli a discapito della nostra zona ( area nord). Come si evince dal verbale tra i presente figuravano tra, gli altri, gli onorevoli Pasquale Di Fenza e Giovanni Porcelli. Tanto premesso, da un attenta lettura del verbale, si evince che i suddetti onorevoli non hanno proferito parola. Pertanto, dopo aver ascoltato l’intervista rilasciata ieri l’altro dall’ onorevole Di Fenza alla sua testata giornalistica dalla quale emerge lo stupore dello stesso sul cambio di rotta degli aerei, si chiede: ma è la stessa persona?

