Amministrative Marano, in piazza della Pace Izzo chiude la campagna elettorale

Domani alle 18 a piazza della Pace la coalizione Uniti per Marano, composta da Movimento Civico Maranese, Fare Marano Democratico, Insieme si Può e Lista Izzo Sindaco (Liberali e Riformisti) a sostegno del candidato sindaco Michele Izzo, chiuderà la campagna elettorale. All’evento saranno presenti tutti i candidati della coalizione e alcuni cittadini della società civile con le associazioni: vittime della strada rappresentata dal Sig. Biagio Ciaramella, Mamme coraggio rappresentata dalla Presidente Signora Elena Ronzullo e la Vice presidente Signora Rosa Di Bennardo, l’associazione autismo sociale rappresentata dalle Sig Fiorella Giordano, che interverranno per analizzare ed esporre le criticità del territorio di Marano su queste tematiche grazie anche alla vicinanza del dott. Eduardo Napolano. Tematiche tutte sviscerate e analizzate dalla coalizione nel corso della campagna elettorale che ha visto la vicinanza della gente, sempre più decisa ad invertire il trend negativo della nostra amata città. Comunicato stampa della coalizione uniti per Marano con Izzo candidato a Sindaco.