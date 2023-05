Inchiesta Covid, ascoltati Conte e Speranza

Hanno ricostruito, spiegato, risposto alle domande sulle scelte fatte durante la prima ondata del, quella che ha messo in ginocchio la Lombardia e soprattutto la. Decisioni per cui ora sono tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Bergamo per la mancata istituzione di una zona rossa per isolare i comuni di Nembro e Alzano Lombardo e per la mancata applicazione del piano pandemico che, seppur datato 2006, per la magistratura poteva limitare i danni e salvare parecchie vite. Oggi è stato il giorno degli, convocati dal Tribunale dei Ministri a Brescia, competente per valutare la loro posizione. In un palazzo di giustizia blindato, forze dell’ordine e agenti in borghese ovunque, il leader del Movimento Cinquestelle e il deputato di Articolo 1 sono arrivati poco prima delle 14. Sono entrati da un ingresso secondario, a bordo di auto con i vetri oscurati, in modo da evitare le telecamere e i taccuini e anche un presidio dei no vax.