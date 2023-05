Amministrative Quarto. Zero Burocrazia per cittadini ed imprenditori con Massimo Giarrusso sindaco

75 Visite

Ultimi giorni di campagna elettorale per Massimo Carandente Giarrusso candidato alla carica di sindaco di Quarto alle prossime elezioni Amministrative in programma nel fine settimana.

“La burocrazia-spiega Massimo Carandente Giarrusso- è una delle principali nemiche del regolare sviluppo di un’attività. E’ anche da queste cose che riparte un territorio. Uno dei punti principali del programma per migliorare l’amministrazione della macchina comunale è la creazione di un ufficio di progettazione con due unità tecniche. La mansione di quest’ufficio sarà quella di stilare progetti volti a ricevere i fondi europei e regionali. Zero burocrazia, abbatteremo questo muro fastidioso che divide cittadini e imprenditori dalla cosa pubblica. Come abbiamo detto in tante occasioni: occorre maggiore trasparenza nei bandi di gara e nell’albo pretorio online mentre la riscossione dei tributi deve ritornare nella competenza dell’apparato amministrativo comunale”.

Anche i punti di ritrovo devono essere rivalutati: “Quarto e i cittadini quartesi da sempre utilizzano la piazza come luogo di ritrovo e integrazione. Partendo da un’analisi dettagliata delle infrastrutture si mira all’ampliamento del Piazzale Europa e della riqualificazione della scuola Lancia. Piazza che poi avrà parcheggi interrati, il tutto favorendo definitivamente lo sviluppo del centro storico” conclude.

La campagna elettorale di Massimo Carandente Giarrusso si conclude venerdì alle ore 19.30 con un incontro al ristorante “Il Rusticano” con la presenza del candidato eccellente del campione d’Italia del Napoli di Maradona Salvatore Bagni, candidato alla carica di consigliere comunale al suo fianco.

