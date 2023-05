Napoli. Emessi 7 DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) a parcheggiatori abusivi

30 Visite

Il Questore di Napoli ha emesso sette provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane, ex art. 10 del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, nei confronti di altrettante persone, tra i 30 e i 62 anni, già sanzionate con l’ordine di allontanamento perché nuovamente sorprese a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo a Napoli, in particolare nelle vie Nisco, Fiorelli, Cesare Battisti, Filzi, Argine, di Pozzuoli, Cintia, in largo Vasto a Chiaia, in piazza Matteotti, piazzale Tecchio e in viale Kennedy.

Tali provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto, per periodi dai 3 mesi ai 2 anni, di accedere alle aree dove è stata svolta l’illecita attività.













