Amministrative. BAIANO, 118 A Marano: “NON SPOSTARE IL PRESIDIO IN ALTRE CITTA’”

“Lo scorso 1 aprile è giunta la comunicazione da parte della Asl Napoli 2 che il servizio del 118 di Marano sarebbe stato dislocato ad Acerra e a Frattamaggiore.

Il presidio sul nostro territorio è storico, sin dal 1999, ed è sempre stato garanzia di pronto intervento per i cittadini in caso di emergenza cardiologica o traumatologica.

Una decisione dettata dalla esigenza della Azienda sanitaria di potere usufruire dei locali dove adesso stazionano i volontari della Misericordia che si mettono al volante in caso di necessità.

Lo ha dichiarato il candidato sindaco Luigi Baiano, che si presenta alle elezioni del 14 e 15 maggio sostenuto dalle liste Insieme per Marano, una Nuova Marano, Idea Marano.

Al momento è stata trovata una casa comunale in disuso, che va sistemata e ristrutturata e la concessione dei locali sta andando avanti di mese in mese.

Una situazione che mette a rischio la salute dei maranesi, e io in quanto infermiere conosco bene come possono essere cruciali anche dieci minuti in caso di necessità.

Siamo pronti a scendere in campo e a chiedere a gran voce a tutte le istituzioni preposte una soluzione definitiva della questione, la tutela dei cittadini deve essere una priorità.

Nota stampa