AMMINISTRATIVE MARANO. L’ANGOLO DELLA CAZZIMMA. IL GRAN FINALE “MOTIVAZIONALE” DI MORRA, LE FISIME DELLA FANELLI E LO STRABISMO DEL CENTRODESTRA

Ultimi sgoccioli di campagna elettorale. I candidati e le coalizioni si apprestano a chiudere una delle tornate più noiose e opache degli ultimi 20 anni. Nessuno ha infiammato particolarmente. Certo tra gli 8 candidati c’è chi ha più sale in zucca e chi meno, chi è più spendibile e chi no, ma sul piano generale la sensazione non è positiva.

Spulciando un po’ qua e là, sempre giocando sul filo dell’ironia, si scopre che il candidato Matteo Morra chiuderà la campagna in un ristorante di San Rocco. Un incontro “motivazionale” viene definito dallo “spin doctor” di Morra, ovvero l’imprenditore ed ex consigliere comunale Eduardo Simioli, vero coordinatore della campagna morriana.

Barbara Schiatteralla rilancia sul tema del possibile nuovo scioglimento dell’ente, ma da quanto si apprende – almeno questi sono i rumors – domani a moderare gli interventi finali sarà o dovrebbe essere il vicesindaco di Rodolfo Visconti, Paolo D’Alterio, oggi sostenitore del candidato al consiglio comunale Abbatiello.

Stefania Fanelli chiude domani in piazza e torna con la “litania” Della Ragione, il sindaco di Bacoli ancora a Marano per sostenerla e per ipotizzare un’asse, o meglio un parallelismo, tra Bacoli e Marano, in realtà improponibile.

Michele Izzo, invece, riprova il “brivido” di Piazza della Pace per il gran finale, con un invito alle scuole e scolaresche (lui vicepreside) a sostenerlo.

Mauro Di Mauro organizza invece una “parlata” su legalità e mafia a Marano e Napoli nord, proprio lui che ha sempre sostenuto l’estraneità di certi sindaci – nonostante l’evidenza di atti e fatti – dal malaffare locale.

Chiusura senza botti anche per Baiano, Zavarone e Di Guida.

Evviva! Allegria!













