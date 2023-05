Amministrative Marano, Schiattarella: “Se dovessero vincere alcuni candidati il Comune sarebbe sciolto nuovamente”…

Una ricetta per Marano. Un tavolo permanente sulla legalità e assegnazione beni confiscati Diciamo la verità il sindaco che verrà eletto avrà la grande responsabilità di dimostrare al governo centrale che ha le carte in regola per governare la città senza subire l’onta del quinto scioglimento!!! A nostro modesto avviso e senza fare nomi, se salissero alcuni candidati sindaco saremmo sciolti senza neanche passare dal via…vale a dire che con alcuni candidati in modo quasi immediato arriverebbero per la quinta volta i commissari e come abbiamo già detto questa cosa sarebbe davvero una iattura per tutti noi. I commissari è noto si limitano ad amministrare l’ordinario e non spendono neanche un euro per la collettività; tale fatto ha creato le condizioni affinché il nostro vivere civile a Marano è stato degradato irrimediabilmente. Se questa cosa accadesse la brava gente di Marano sarebbe oltremodo mortificata nella propria dignità. Per colpa delle precedenti amministrazioni i maranesi oggi devono accettare l’idea che siamo sotto una lente di ingrandimento negativa e che dovremmo dimostrare alla magistratura che l’aria da noi è cambiata. Come fare? Quali scelte effettuare? La base del nostro ragionamento è legata al coraggio! Per noi le strade sono due e queste sono obbligate. In prima battuta si deve organizzare un tavolo permanente sulla legalità con le istituzioni più importanti del territorio; bisogna fare un punto su cosa c’è da fare per restituire legalità alla nostra cittadina. Tale tavolo, per chi non ha nulla da nascondere, avvicinerebbe in modo quasi automatico le istituzioni al territorio e farebbe capire a tutti gli organi inquirenti e giudicanti che i nuovi amministratori maranesi veramente si stanno dando da fare per cambiare le cose. La seconda strada da percorrere è quella di fare una ricognizione veloce ma accurata dei beni sotto sequestro, per poi assegnare gli stessi alle associazioni di cittadini. I beni che si trovano in una stato migliore dovrebbero essere assegnati rapidamente a quelle associazioni che si faranno avanti per avere i beni in uso. Questa cosa porterebbe nova linfa e nuovo stimolo all’associazionismo della zona, oltre che creare una diffusa rete di solidarietà fra persone in stato di bisogno. Poi sempre per quei beni confiscati e più malandati bisognerebbe avere il coraggio e la capacità di trovare delle risorse in modo da riqualificare quei patrimoni immobiliari e paesaggistici che solo con tanti soldi si possono riportare ad antico splendore. Il tavolo della legalità e la devoluzione ragionata dei beni confiscati… queste sono le sole due strade che passano attraverso la legalità, queste le due strade che tirerebbero fuori Marano dal pantano queste sono le sole leve che riporterebbero Marano ai maranesi.

Comunicato stampa a cura di Schiattarella Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia