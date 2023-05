Marano, dossi e limite di velocità in via Nuvoletta: firmata l’ordinanza

53 Visite

Dissuasori (dossi) e limite di velocità (30 Km/h) in via Salvatore Nuvoletta. La richiesta è partita dai carabinieri della locale compagnia ed è stata accolta dal Comune di Marano, che nella giornata di ieri – a firma del comandante della polizia municipale – ha diramato anche la relativa ordinanza. I dissuasori saranno installati dall’ufficio tecnico comunale. Gli organi di polizia stradale saranno chiamati a far rispettare le prescrizioni del provvedimento.













