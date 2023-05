Asse Mediano è ancora chiuso lì dove rubarono guard rail: il Comune di Napoli nicchia

Un vecchio adagio diceva “tutte le strade portano a Roma”…da noi qui ultimamente nessuna strada porta a Napoli.

Dal 6 Aprile, l’Asse Mediano al nord di Napoli è chiuso; sono settimane che il Comune e la Città Metropolitana scaricano il barile l’un con l’altra. Ora è chiaro che è il Comune di Napoli il responsabile dei lavori e della riapertura, ma quando avverrà?

Avevano annunciato in pompa magna che lo scorso fine settimana la situazione sarebbe tornata alla normalità ma oggi, a seguito di un sopralluogo, abbiamo constatato che è quasi impossibile riaprirlo nei prossimi giorni poiché alcuni materiali non sono stati acquistati ancora!

Questa situazione è insostenibile, siamo tornati indietro di 50 anni e più, all’epoca delle carrette e dei cavalli. L’amministrazione parla di infrastrutture avveniristiche e futuristiche e dimentica l’essenziale!

È incredibile la situazione in cui l’area a Nord di Napoli e la provincia connessa si trovano a vivere.

Ore ed ore per percorrere pochi chilometri.

Chiediamo che l’amministrazione prenda in mano la situazione seriamente! Come si fa a dimenticare da più di un mese un problema come questo?

Occorre intervenire subito, l’Asse Mediano va riaperto oggi e non domani!

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano