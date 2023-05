Amministrative Marano, Izzo: “Assistenza sanitaria per i cittadini, ecco le mie proposte”

130 Visite

I comuni non non devono gestire la organizzazione dei servizi sanitari. Tuttavia un sindaco non è un buon sindaco se non si occupa della salute e della protezione sociale dei concittadini. Di conseguenza è fondamentale l’azione dei comuni in termini di controllo, proposta, e ‘rivendicazione’ nei confronti dell’azienda sanitaria locale e del livello regionale e delle aziende sanitarie.

I comuni devo richiedere e promuovere verso le aziende sanitarie un superamento dell’assistenza territoriale basata unicamente sulla erogazione di prestazioni, occasionale e frammentata. Ci vuole una presa in carico complessiva della persona, non più soltanto risposte assistenziali emergenziali

Da Sindaco appronteró subito un protocollo di lavoro in sinergie con l’ASL distrettuale di appartenenza e con la rete dei medici di medicina generali unici professionisti capaci di prendere a carico l’ammalato, nella sua interezza patologia.

Inoltre, bisognerà istituire piccoli presidi sanitari di primo soccorso nelle periferie (Torre Caracciolo, San Marco, San Rocco) per poter ottemperare al diritto alla salute come prevista dalla Carta Costituzionale.

Non é possibile che ai cittadini delle periferie venga negato il diritto alla salute.

Bisognerà poi pianificare il lavoro della guardia medica in collabora importantissimo per la messa in sicurezza dei cittadini che accusano un malore ai quali va’ assicurato un servizio efficientemente.

Inoltre, va mantenuta l’unica autombulanza presente presso il presidio sanitario del distretto per garantire il pronto intervento si cittadini e la salute di ogni cittadino.

Comunicato stampa della coalizione uniti per Marano con Izzo candidato a Sindaco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS