Amministrative Marano, Fanelli denuncia: “Strappati tutti i nostri manifesti, abbiamo denunciato alle autorità”

Le campagne elettorali rispecchiano i candidati sindaco e al consiglio comunale esattamente come ogni lavoro svolto. Riteniamo che il rispetto per gli altri e per il loro lavoro è sempre alla base di ogni cosa. Ecco perché ora stanchi di questa situazione, denunciamo pubblicamente alle autorità e a tutti voi, che dopo l’ennesima serata passata a attaccare i nostri manifesti elettorali, questa mattina a sfregio di ogni regola e affidamento degli spazi, I NOSTRI MANIFESTI SONO STATI TUTTI COPERTI!

Diverse forze politiche hanno fatto ciò ed è inammissibile, le foto rappresentano solo una parte delle coperture delle nostre REGOLARI affissioni. Pensateci quando siete in cabina elettorale, chi vorreste al consiglio comunale? Quale sindaco può battersi per la legalità se non riesce a rispettare le regole?

Nota stampa Fanelli sindaco

