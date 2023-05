Udinese-Napoli, arrestati cinque tifosi: c’è anche un napoletano

98 Visite

Cinque arresti per gli scontri di Udinese-Napoli. Negli scontri sono rimaste ferite 15 persone, di cui sei sono state ricoverate (una in condizioni gravi per fratture agli arti).

La polizia ha arrestato cinque persone per gli incidenti di due sere fa allo stadio Dacia Arena, in applicazione della norma che prevede l’arresto in flagranza nelle 48 ore successive ai fatti. A condizione che si tratti di gravi tipi di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, e quando, ad esempio, non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza. Come prevede la regola, i responsabili dell’aggressione sono stati individuati dall’analisi dei filmati, girati con tanti telefoni cellulari e dalle 400 telecamere ad alta definizione installate al Dacia Arena.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS