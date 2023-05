111 Visite

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Campania lunedì 8 maggio. Prima tappa, alle ore 14:30, a Marcianise in Piazza Padre Pio. Alle 15:30 sarà a Quarto in Piazzale Europa e alle 16:30 a Scafati in Piazza Vittorio Veneto. A seguire le tappe di Torre del Greco alle ore 17:30 in Piazzale Cesare Battisti e di Teggiano alle 20:30 nella sala parrocchiale Pier Giorgio Frassati.













