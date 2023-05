Udinese-Napoli, migliaia di tifosi azzurri in Friuli

54 Visite

Forse sono 15mila tifosi azzurri in arrivo a Udine. Il triplo di un Udinese-Napoli ordinario. Circa 10mila con il biglietto per lo stadio Friuli, che sarà tutto esaurito. Altri 5mila nel capoluogo friulano solo per fare festa.

I residenti in Campania, i 1.400 ammessi nel settore ospiti, arriveranno e partiranno oggi in bus, monitorati dalla Digos. Impossibile sapere quanti napoletani residenti nel triveneto si metteranno in macchina all’ultimo minuto per raggiungere il Friuli.

Pietrangelo Chierchia – Presidente del Napoli Club Udine Partenopea: “Ho ricevuto tantissime telefonate in quest’ultima settimana, centinaia e centinaia e questo mi fa capire che saranno veramente tanti, che vengono anche senza biglietto”.

Il prefetto di Udine ha già chiesto rinforzi. Ieri mattina, in questura, un’altra riunione per stabilire il protocollo di sicurezza.

Verrà implementato nell’arco delle 24 ore. La sola polizia locale raddoppierà il personale impiegato, e si servirà di un drone.

Nonostante i toni minacciosi da parte di alcuni ultrà, e la rivalità tra le due tifoserie, l’associazione Udinese Club spera di rovinare sì la festa ai napoletani, ma solo sul campo, e senza alcun tipo di tensione extracalcistica.

Maurizio Manente, vicepresidente Auc, l’Associazione Udinese Club: “Una partita vissuta, tranquilla, tifata, ma senza scendere in episodi che possano rovinare un’immagine di Udine e del Friuli proprio a ridosso dell’evento degli alpini che sarebbe una cosa che contrasterebbe parecchio”.













