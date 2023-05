Scommesse e camorra: Armando Izzo condannato a 5 anni di reclusione

85 Visite

Condannato a cinque anni in primo grado. Un verdetto durissimo, quello pronunciato nel primo pomeriggio di giovedì 4 maggio nei confronti dell’ex difensore della Nazionale Armando Izzo, attualmente punto di forza della difesa del Monza.

Izzo è stato condannato a cinque anni di reclusione, al termine delle indagini condotte dal pm anticamorra Maurizio De Marco, per anni titolare delle indagini sulla camorra della zona di Vinella Grassi a Secondigliano (quartiere di origine di Izzo). Concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva sono le accuse costate la condanna del calciatore che, in questa vicenda, ha sempre respinto contatti con ambienti criminali.













