INFRASTRUTTURE. BELLOMO (LEGA): TEMPI DI VIAGGIO TRA NAPOLI E BARI SI RIDUCONO GRAZIE A MINISTRO SALVIN

96 Visite

“Non mi ricordo nessun protocollo di intesa che sia stato veramente utile alle infrastrutture del Sud. Se finalmente si rispettano i tempi delle opere strategiche e si riducono le distanze tra due grandi realtà come Bari e Napoli lo si deve all’impegno costante e concreto del ministro Salvini. Se per andare da un capoluogo di regione all’altro con il treno ci vorranno entro il 2024 due ore e quaranta, e ancora meno nel 2027, non dovremo certamente ringraziare la politica delle chiacchiere della sinistra. Capace di propagandare anche il nulla e di prendersi meriti che non ha. Dopo, e non bisogna mai dimenticarlo, aver bloccato per decenni il futuro del Paese, e del Meridione in particolare, con una serie di sciagurati “no” che ancora paghiamo a caro prezzo. La classe dirigente di valore al Sud esiste, ma non è certo quella che esprimono Decaro e Manfredi. Troppo presi dalle mire personali, che nel caso del sindaco di Bari sono tese a costruirsi alleanze per garantirsi una poltrona in Europa, per occuparsi anche di quelli che sono i problemi della gente comune”. Lo dichiara Davide Bellomo, deputato della Lega.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS