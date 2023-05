Quarto, inaugurato nuovo mezzo della Protezione Civile destinato alla prevenzione di incendi e allagamenti

40 Visite

Un’auto all’avanguardia destinata alla prevenzione di incendi e di allagamenti sul territorio di Quarto, questo il nuovo mezzo della Protezione Civile inaugurato questa mattina nel comune flegreo. Un passo in avanti in termini di sicurezza, prevenzione e avanguardia, come ha sottolineato il sindaco, Antonio Sabino: “Parliamo di un mezzo che sarà utilizzato ogni volta che si verificherà la necessità sul nostro territorio ed è motivo di vanto da parte nostra perchè è un ulteriore investimento in ambito di prevenzione e Protezione Civile. Un finanziamento ottenuto attraverso i fondi della Regione Campania e che consentirà al nostro territorio di essere uno dei comuni più all’avanguardia in campo di prevenzione e Protezione Civile”.













