Amministrative Marano, domenica ultimo appuntamento con il gazebo di PER e il “Porta e prendi un libro”

Domenica 7 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, è in programma l’ultimo appuntamento del gazebo di PER-Marano, una delle iniziative messe in campo dal circolo cittadino per incontrare la cittadinanza, farsi conoscere e, soprattutto, raccontare le idee e le proposte individuate e formulate per rendere Marano una città diversa. In tale occasione, i giovani di PER-Marano, impegnati in questi mesi a sognare “Marano una città per giovani” attraverso i canali della cultura, dello sport e della partecipazione, propongono “Porta Prendi un libro – iniziativa per la condivisione del libro”. Tale appuntamento nasce dalla priorità condivisa nel circolo che uno dei possibili volani della nostra città deve essere la cultura. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza: basta portare un libro presso il gazebo e in loco ciascuno potrà prenderne un altro. L’occasione sarà utile per scambiare opinione e idee con il candidato sindaco e i candidati consiglieri.













