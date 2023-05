Gragnano, 9 arresti per spaccio eseguiti dalla gdf: avevano costituito un vero sodalizio criminale

76 Visite

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli (3 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari, 2 divieti di dimora in Napoli e provincia, un obbligo di dimora), su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché di detenzione a fini di spaccio di droga (del tipo cocaina e marijuana). In particolare, dalle indagini eseguite dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense sarebbe emersa l’esistenza di un sodalizio criminoso operante nella penisola sorrentina e diretto da un soggetto che, benché detenuto, sarebbe riuscito ad impartire le proprie disposizioni utilizzando telefoni cellulari e schede

telefoniche illecitamente introdotti all’interno del carcere. Inoltre, sarebbero stati ricostruiti vari episodi di detenzione e spaccio di droga, realizzati nell’arco di tempo tra il maggio 2021 ed il novembre del medesimo anno. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













