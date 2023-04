Giugliano: carabinieri setacciano le strade. Due le persone denunciate

155 Visite

Questa notte a Giugliano in Campania i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città a nord di Napoli.

Identificate 52 persone e controllati 43 mezzi. Diverse le contestazioni al codice della strada dove si evidenziano 10 sanzioni per veicolo senza revisione e 9 senza la copertura assicurativa passando poi per i 3 autisti sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Durante i controlli i militari hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere un 27enne e un 48enne. Il primo – di Sant’Antimo – è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico lungo 17 centimetri mentre il secondo – di Villaricca – aveva nella propria auto un manganello in legno.

Sono infine 2 le persone segnalate alla prefettura perché trovati con modica quantità di hashish.













