Cinquecento chili di cibo avariato in un ristorante romano: cliente intossicato

Cinquecento chili di cibo avariato, che veniva tranquillamente utilizzato per la ristorazione, sono stati sequestrati in un ristorante di Centocelle. A denunciare, è stato un cliente praticamente intossicato. I militari della compagnia Casilina hanno deciso di ispezionare personalmente il luogo denunciando e sanzionando amministrativamente il titolare, non solo per il cibo venduto scaduto ma anche per aver impiegato due lavoratori in modo irregolare sul territorio nazionale in quanto privi del permesso di soggiorno.













