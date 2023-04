AMMINISTRATIVE MARANO, FATTI, MISFATTI E IRONIE SULLA PRIMA SETTIMANA DI CAMPAGNA ELETTORALE

145 Visite

Curiosità, ironie, fatti e misfatti della campagna elettorale. Tra il serio e il faceto, proviamo a raccontarvi quel che accade, in pillole, per tenere informati i lettori e al contempo non “annoiarli”.

La famiglia Pezzella si divide: tre fratelli sostengono apertamente il candidato sindaco Morra (il più attivo di tutti è il filosofo Gennaro), mentre Rosario – ex consigliere ed ex assessore – supporta il candidato Izzo.

Eduardo Simioli funge da Pippo Baudo. L’ex consigliere Simioli Eduardo, candidato in passato a sostegno di Perrotta e successivamente di Cavallo e da anni amico e sostenitore di Morra, è stato visto in piazza, domenica scorsa, in occasione dell’apertura della campagna elettorale del candidato Morra, nell’insolita veste di introduttore di alcuni esponenti politici.

Schiattarella e la toponomastica. La candidata del centrodestra, sconosciuta ai più, tranne che agli addetti ai lavori del Giudice di Pace, è stata vista girare in strada con la candidata Giaccio Teresa, in arte la contessa di Monteleone, ex candidata sindaco ed ex vicesindaco, oggi ridotta al ruolo di “Cicerone”.

Stefania Fanelli e il nuovo. La candidata sindaco della sinistra più radicale, che invoca la svolta, si fa sostenere (apertura campagna elettorale) dal “nuovissimo” e “freschissimo” compagno (anche come idee) Peppino De Cristofaro.

Luigi Baiano e la fissa per i bar. Il candidato civico apre, chiude, discute, incontra tutti in un solo posto: in un bar del centro storico.

Danilo Di Guida canta maledetta timidezza (Neri per caso) durante l’incontro con l’ex presidente della Camera Roberto Fico.

Michele Izzo risponde a Morra con un altro presentatore di eccezione in piazza: Rosario Pezzella. Ovazione per la presentazione del candidato Peppiniello Alviti.

Mauro Di Mauro gioca su tre tavoli, tra politica e media.

Luigi Zavarone è in silenzio stampa…













