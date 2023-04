AMMINISTRATIVE MARANO, 20 GIORNI AL VOTO: FAVORITI, OUTSIDERS: ECCO CHI PUO’ FARCELA

193 Visite

Hanno poche o zero chance di inserirsi nella lotta per il ballottaggio. Ci sono troppi candidati sindaco in campo e alcuni avrebbero fatto meglio a non presentarsi, sia per la palese inesperienza sia perché, con la loro discesa in campo, hanno contribuito a rendere il contesto ancor più confuso. Abbiamo già scritto che i giochi sono praticamente già fatti per i seggi che andranno all’opposizione: in Consiglio si siederanno, salvo sorprese, gran parte dei candidati sindaco che non arriveranno al ballottaggio e colui che perderà nello spareggio. Cosa significa? Che centinaia di candidati al consiglio comunale corrono a vuoto o solo per portare acqua al mulino del proprio candidato sindaco.

I favori del pronostico, ad oggi, per il ballottaggio pendono per tre candidati: Matteo Morra (centrosinistra), funzionario regionale, l’uomo dell’establishment. Del “potere”, nel senso che Morra è quasi un politico “di professione”, ha una rete di contatti sovracomunali, è un uomo di partito (il Pd) da tempi immemori, è esperto ed è sostenuto anche da qualche “museo” della politica dell’area nord nonché da esponenti del centrodestra e da qualche imprenditore-politico che non è proprio il San Francesco di turno.

L’altro candidato che potrebbe finire in ballottaggio è sicuramente il professor Michele Izzo. Izzo è sostenuto da civiche e gode, rispetto a Morra, di maggiore “simpatia” popolare. Ha esperienza politica (l’ha sempre fatta a Marano), ma non l’esperienza amministrativa di Morra, che è forse più scafato e maggiormente conscio delle dinamiche amministrative del Comune. Izzo ha uno stile sobrio, è un moderato ed è alquanto ecumenico. E’ un “rassicuratore” sociale, ma allo stesso tempo vorrebbe cambiare le cose in municipio. Dà l’idea del buon padre di famiglia, ma se vuole vincere necessita, a nostro giudizio, di un piccolo ma sostanziale cambio di passo. I toni, volenti o nolenti, dovranno essere alzati. Battere la sinistra, a Marano, non è mai impresa agevole, anche se la sinistra, in città, ha governato spesso male contribuendo in modo determinante sia agli scioglimenti che al disastro finanziario del municipio.

Il terzo candidato che gode dei favori del pronostico è Stefania Fanelli (sinistra). La Fanelli, come Izzo, gode anch’ella di maggiore simpatia popolare rispetto a Morra. E’ un’attivista presente sul territorio, da anni è impegnata in politica, ma è stata oggettivamente boicottata dai suoi “compagni”, ovvero dagli altri partiti di sinistra o di quasi sinistra (Potere al popolo, 5 Stelle e Per) che non hanno ritenuto di accordarsi con lei. In poche parole, le hanno tolto quei voti (almeno 1600-1800) che potrebbero essere più che determinanti in ottica ballottaggio. Fanelli non ha l’esperienza di Morra e soprattutto la “cazzimma”, ma ne ha più di Izzo per quel che concerne le attuali dinamiche degli uffici comunali. Sul fronte della capacità di poter reggere un impegno come quello che le si prospetta davanti (fare il sindaco), più di qualcuno ha qualche perplessità. L’impegno sicuramente non mancherebbe.

Gli altri candidati, oggettivamente, hanno minor possibilità di entrare in ballottaggio: è probabile che a contendersi il quarto posto siano uno tra Schiattarella, Baiano e Di Guida. Schiattarella e Di Guida, però, pagano dazio per lo scarso radicamento territoriale; Baiano, invece, è più radicato ma ha imbarcato troppo per garantirsi il seggio (almeno il suo) in Consiglio comunale.

Di Maro potrebbe ottenere anch’egli uno scranno nel civico consesso; Zavarone, invece, dovrà lottare e tanto per avvicinarsi agli altri.













