M5S, a Quarto a sostegno di Antonio Sabino

Si è tenuto ieri sera l’incontrò e presentazione dei candidati al consiglio comunale quartese con la lista del M5S. Nelle sale della Chiesa Gesù Divin Maestro a Quarto, il candidato sindaco Antonio Sabino, ha ringraziato il M5S rappresentato al tavolo da Roberto Fico, leader del Movimento e da Ada Lopreiato, senatrice, Luigi Nave, senatore, Antonio Caso deputato, Marianna Riccardi, deputato ed il consigliere di Città Metropolitana, Salvatore Flocco.

“Ho voluto fortemente la sinergia con il M5S”, ha dichiarato Sabino, “perché con il Movimento condividiamo valori ed obiettivi comuni che possono essere raggiunti solo con il lavoro serrato ed attivista che ha sempre contraddistinto le 5 stelle e la nostra squadra. Siamo persone che prese singolarmente hanno dato tanto alla città di Quarto, e con la possibilità di lavorare in gruppo unendo idee e forze, possiamo davvero continuare nel progetto di cambiamento radicale per la città”.

“C’è grande bisogno di un fronte progressista in questo momento. I Comuni sono il vero centro democratico, sono quelli che danno ì servizi veri ai cittadini, sono quel cicatrizzante che va a sanare la ferita che si crea a causa del non dialogo tra cittadini ed istituzioni. Bisogna sostenere i comuni e la presenza dei parlamentari in sala sta a significare che il M5S sarà sempre al fianco dei cittadini e comuni”, ha dichiarato Roberto Fico.